Volltext als PDF EGI-Euro Grundinvest Fonds: Auf Beton gebaut? Beton gilt als besonders dauerhaft – Trifft das auch für den Gesellschaftsvertrag zu?

Gesellschaftsvertrag fordert bei einigen Abstimmpunkten breiten Konsens der Anleger

Welche wesentlichen Formalien bei Abstimmung der EGI-Fonds eingehalten werden müssen

In dem laufenden Abstimmverfahren dreht es sich um ganz erhebliche Veränderungen bei den EGI-Fonds: Neben dem Einsatz einer neuen, solventen Komplementärin geht es um jeweils eine neue Treuhandkommanditistin und eine geschäftsführende Kommanditistin. Was sagt der Gesellschaftsvertrag der EGI-Fonds dazu? Das Zusammenleben der Gesellschafter wird in dem Gesellschaftsvertrag geregelt. Gerade in dem aktuellen Veränderungsprozess ist das Abstimmen der Gesellschafter untereinander wichtig, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch formell korrekt umzusetzen. Wie das Formelle konkret aussieht, regelt für die vier EGI-Fonds mit den Nummern 15, 17, 18 und 20 der § 17 des Gesellschaftervertrages. Welche Hürden gibt es? Einige für die EGI-Fonds besonders wichtige Punkte, die geändert werden sollen, bedürfen einer breiten Mehrheit der Gesellschafter. Das bestimmt § 17 Absätze 9 und 11 des Gesellschaftsvertrages. Damit sollen vor allem folgende Themen mit 75 % Mehrheit beschlossen werden (für EGI-Fonds 15, 18, 20) bzw. mit Einstimmigkeit (für EGI-Fonds 17): Änderung des Gesellschaftsvertrages

Ausschluss von Kommanditisten

Auflösung der Fondsgesellschaft Nach unserer Ansicht ist es deshalb erforderlich, dass u.a. die Einrichtung des Anlegerbeirats mit großer Übereinstimmung erfolgt. Aber auch die Aufnahme der Treuhandkommanditistin und der geschäftsführenden Kommanditistin bedarf unserer Ansicht nach der Zustimmung von 75 % bzw. 100 %, weil der Gesellschaftsvertrag geändert wird.

Überblick Wesentliche Formalien bei schriftlichem Abstimmverfahren der EGI-Fonds auf einen Blick (§ 17 Gesellschaftsvertrag) Geschäftsführende Kommanditistin sendet Anlegern Beschlusspunke zu

Abstimmzeitraum über vier Wochen

50 % abstimmberechtigtes Kapital als Mindestquorum

Je 1.000 Euro Kapital verkörpert einen Stimmenanteil

Anleger erfahren schriftlich Ergebnis

Bei fehlender Beschlussfähigkeit ist eine neue Abstimmung durchzuführen

Stimmenenthaltungen gelten als nicht teilgenommen

Unwirksamkeit muss binnen vier Wochen nach Absendung der schriftlichen Mitteilung geltend gemacht werden (Klage).

Stellungnahme der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte Ob solche überwiegenden Mehrheiten erreicht werden, wird man sehen, wenn die Anleger das Abstimmergebnis erhalten. Quelle: eigener Bericht 20. Februar 2017 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke) Tel.: 02241/1733-20

