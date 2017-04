Volltext als PDF Euro Grundinvest (EGI) Anleger gewinnt vor Gericht

Anleger kündigen Ihre EGI- Beteiligungen

Erste Klagen vor Gericht

Bei gekündigten EGI-Beteiligungen gibt es erste Gerichtserfolge



Anleger der Beteiligungen Euro Grundinvest 15 und Euro Grundinvest 18 haben nach den Gesellschaftsverträgen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung vorzeitig zu kündigen. Dieses Recht wurde auch bereits von einer Reihe von Anlegern wahrgenommen, die die Geduld mit dem Geschäftsführer Donhuysen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaften verloren.



Weiteres Vorgehen



Anleger die gekündigten hatten erhielten zunächst vorschriftsmäßig ein Schreiben der Geschäftsführung, dass die Kündigung der Beteiligung bestätigt. Eine Auszahlung von Rückzahlungswerten wurde zwar in Aussicht gestellt, jedoch bei den Anlegern, die mit uns darüber gesprochen haben, nicht fristgerecht gezahlt. Wir haben daher beim zuständigen Landgericht Klagen eingereicht.



Kündigung, und dann?

Anleger die gekündigt haben, haben Anspruch auf die Berechnung Ihres Auseinandersetzungsguthabens und sodann auf dessen Auszahlung. Hierfür gibt es klare Fristen im Gesellschaftsvertrag (i.d.R. ein Quartal nach dem Kündigungszeitpunkt). Sollten Sie keinen zeitgerechten Geldeingang feststellen können, konsultieren Sie am besten einen Rechtsanwalt der KANZLEI GÖDDECKE





Wir benötigen (falls vorhanden):

• Beitrittserklärung

• Kündigungserklärung

• Kündigungsbestätigung

• Ihre Kontaktdaten



Sodann kann es los gehen.





Erste Erfolge



Nun hat das Landgericht München uns bereits durch Urteil Recht gegeben und einen vollstreckbaren Titel erlassen. Da auf diesen Titel von der Euro Grundinvest 15 GmbH & Co. KG bzw. seinem Geschäftsführer nicht geleistet wurde, musste die Gesellschaft auch ein vom Gericht festgesetztes Zwangsgeld über sich ergehen lassen; ersatzweise muss der Geschäftsführer Donhuysen in Zwangshaft, wenn das Zwangsgeld nicht gezahlt wird.



Praxistip der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte



Um zu Ihrem Geld zu kommen, müssen die Anleger Ihre Rechte wahrnehmen. Bei wirksamer Kündigung sind Erfolge offenbar nur durch Gerichte zu erreichen. Für eine zügige Rechtsdurchsetzung setzen sich für Sie die Rechtsanwälte der KANZLEI GÖDDECKE ein, wie das jüngste Urteil zeigt. Die Rechts- und Fachanwälte der KANZLEI GÖDDECKE beraten Sie gerne.





17. Februar 2017 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke)

Tel.: 02241/1733-20



