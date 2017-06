Volltext als PDF German Pellets Genussscheine: Neues zum Schicksal der Genussscheine German Pellets GmbH / German Pellets Genussrechte GmbH verwirren Anleger

Zum Unterschied von Genussscheinen und Genussrechten

Die German-Pellets Gruppe hat sich im großen Maße durch Anleihen, Genussrechte und Genussscheine finanziert. Das Kapital ist in breitem Maße von Privatanlegern aufgenommen worden. Verwirrung stiftet das Firmengeflecht der German-Pellets Gruppe bei den Anlegern noch heute. Gemeinsamer Vertreter nur für Genussscheine Die Unterscheidung von Genussscheinen und Genussrechten ist wichtig: Um ein Insolvenzverfahren effektiv zu handhaben, hat der Gesetzgeber entschieden, dass Anleger aus Schuldverschreibungen die Option haben, einen gemeinsamen Vertreter für ihre Zwecke zu wählen (§ 19 Schuldverschreibungsgesetz). Davon haben die Anleger der Genussscheine Gebrauch gemacht und Rechtsanwalt Hartmut Göddecke bei der Gläubigerversammlung am 08. Juli 2016 gewählt. Damit ist er im Verhältnis der Anleger zur Insolvenzverwaltung vom Insolvenzgericht Schwerin bestellt worden. Es hat Vorteile, wenn ein gemeinsamer Vertreter für Schuldverschreibungen eingesetzt wird: Effiziente Anmeldung der Forderungen aller Gläubiger der Genussscheine beim Insolvenzverwalter

Einsparungen bei Kosten und zeitlichem Aufwand

Einfachere Abwicklung von Zahlungen an die Gläubiger

Wahrung der Gläubigerinteressen im Insolvenzverfahren Aus rechtlichen Gründen kann der gemeinsame Vertreter nur für Genussscheininhaber tätig werden und nicht für Anleger, die ihr Geld in Genussrechte der German Pellets investierten. Die Folge davon: Nur für die Genussscheininhaber hat Göddecke die Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden können. Inhaber von Genussrechten sind in dem Falle auf sich gestellt und müssen ihre Rechtsposition selbst wahrnehmen. Unterscheidung zwischen Genussscheinen und Genussrechten ist einfach Wer prüfen will, ob er Genussscheine der German Pellets gekauft hat, kann das ganz einfach prüfen: In dem Prospekt und dem gesamten Schriftverkehr mit der Germann Pellets GmbH ist von Genussscheinen die Rede und nicht von Genussrechten

Wenn von der WKN A141BE (= Wertpapierkennnummer) oder ISIN DE000A141BE2die Rede ist, handelt sich es um Genussscheine



German Pellets GmbH oder German Pellets Genussrechte GmbH – das ist die Frage



Das öffentliche Angebot zum Erwerb der Genussscheine stammt vom 28.09.2016 Aus der Komplexität der German-Pellets Gruppe folgt für Anleger eine weitere Verwirrung: Denn nicht nur die German Pellets, sondern auch die German Pellets Genussrechte GmbH hat Genussrechte an Anleger ausgegeben. Den Ertrag aus den Genussrechten hat die German Pellets Genussrechte GmbH, die inzwischen ebenfalls insolvent ist, der German Pellets GmbH zukommen lassen. Somit müssen Anleger, die sich an der German Pellets Genussrechte GmbH beteiligt haben, ihre Ansprüche eigenständig organisieren. Insolvenzverwalter für die German Pellets Genussrechte GmbH ist Rechtsanwalt Dr. Sven-Holger Undritz (http://inso.whitecase.com/shundritz-insolvency/#.WSKmvYVOLcs). Nur für Genusscheininhaber der German Pellets GmbH hat Göddecke die Vertretungsaufgabe übertragen bekommen. Genussscheine sind schwer verdaulich Bereits in dem Artikel über die Gläubigerversammlung vom 05. Oktober 2016 kristallisierte sich heraus, dass Genussscheine – und gleiches gilt sinngemäß für die in diesem Punkt rechtlich gleichgelagerten Genussrechte – mit einem so genannten Nachrang behaftet sind (German Pellets GmbH: Gläubigerversammlung am 05. Oktober 2016 in Schwerin - was für Genussscheininhaber wichtig ist!German Pellets GmbH: Gläubigerversammlung am 05. Oktober 2016 in Schwerin - was für Genussscheininhaber wichtig ist!). Dieser Rechtsnachteil und wie damit umzugehen ist, konnte aktuell noch nicht mit der Insolvenzverwaltung endgültig geklärt werden. Praxistipp der Kanzlei Göddecke Rechtsanwälte Allgemeine Informationen zum Insolvenzverfahren der German-Pellets Gruppe finden Sie unter https://german-pellets.insolvenz-solution.de/starthttps://german-pellets.insolvenz-solution.de/start. So können Sie sehen, ob Rechtsanwalt Hartmut Göddecke für Ihre Rechte als gemeinsamer Vertreter vom Insolvenzgericht eingesetzt worden ist. Prüfen Sie: Habe ich mich an der German Pellets GmbH beteiligt?

Prüfen Sie: Habe ich mich an der German Pellets GmbH beteiligt?

Handelt es sich um Genussscheine mit der Wertpapierkennnummer A141BE (= ISIN DE000A141BE2)? Nur wenn Sie beide Fragen mit JA beantworten können, hat RA Göddecke Ansprüche für Sie im Insolvenzverfahren geltend gemacht. Bei Genussrechten der German Pellets GmbH und German Pellets Genussrechte GmbH müssen Sie sich um Ihre Rechtsposition selbst kümmern.

